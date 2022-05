Sorteggiato il tabellone del Roland Garros. Può dirsi soddisfatto Jannik Sinner, undicesima testa di serie, che viene piazzato nella parte bassa ed evita in un solo colpo Djokovic, Nadal, Zverev e Alcaraz, tutti nella parte alta. L'azzurro, che debutterà contro un qualificato, potrebbe incrociare ai quarti il n°2 del mondo Daniil Medvedev, non certo uno specialista del rosso e agli ottavi l'altro russo Andrey Rublev, già battuto a Montecarlo. Sicuramente meno positiva l'urna con Lorenzo Musetti, che lo scorso anno rischiò di eliminare il futuro campione Djokovic. Il toscano incrocerà al 1° turno Stefanos Tsitsipas, quarta testa di serie del seeding, campione a Montecarlo e finalista a Roma. Per Fognini c'è l'australiano Popyrin e un possibile 3° turno con Nadal. Ancora da sistemare l'unico italiano entrato in tabellone grazie alle qualificazioni, Giulio Zeppieri.