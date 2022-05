Esordio vincente per Fognini: eliminato Popyrin

Esordio con vittoria per Fabio Fognini al Roland Garros. L’italiano, alla quindicesima partecipazione nel tabellone principale dello Slam parigino, ha sconfitto l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-4.

Il canovaccio della partita si intuisce già dai primi game: se Popyrin mette in campo la prima di servizio per poi spostarsi sul dritto, per Fognini sono dolori, ma se l’italiano riesce a entrare nello scambio e a variare il ritmo, mischiando le carte a livello tattico, l’australiano va in affanno negli spostamenti laterali, tradito soprattutto dal proprio rovescio.

Il primo set scorre senza sussulti particolari fino al 4-4, quando tre errori non forzati di dritto di Popyrin regalano a Fognini altrettante palle break. L’italiano non ci pensa due volte e sfrutta immediatamente la prima con una bella combinazione di rovescio lungolinea e volee a chiudere a rete, per poi tenere il successivo turno di servizio a 15 e chiudere il parziale con il punteggio di 6-4.

In apertura di secondo set, Popyrin rimonta da 15-30 soprattutto grazie a un punto spettacolare vinto in difesa, nonostante un paio di ottime smorzate di Fognini. Nel game successivo, invece, tocca all’italiano annullare due palle break: sulla prima il campione di Montecarlo 2019 si salva con un servizio vincente, sulla seconda è fortunato per un cattivo rimbalzo che manda fuori tempo l’australiano a rete. Popyrin inizia a muoversi meglio e per Fognini aumentano gli errori non forzati: sul 2-1, due regali di dritto e un doppio fallo portano l’australiano ad avere tre palle break. L’italiano, però, salva le prime due grazie al dritto e la terza con una splendida veronica, chiudendo poi il game senza concederne altre. Anche sul 3-2 Fognini soffre, ma scegliendo i tempi giusti nella transizione a rete, evita guai ulteriori dal 30-30 in poi.

Dopo una fase di calma, l’equilibrio si rompe nell’undicesimo game. Prima Fognini ricama con la smorzata sul 40-40, poi Popyrin affossa il dritto a rete. Questa volta, però, l’italiano fatica un po’ di più a chiudere il set, rimontando da 15-30 grazie a un vincente di dritto, un servizio vincente e una bella volee.

Sotto di due parziali, Popyrin sembra scoraggiato e perde subito il servizio in apertura di terzo set, con tanto di doppio fallo sulla palla break. Fognini, però, si distrae e rischia subito di restituire il favore all’australiano, tanto da dover annullare a sua volta una palla break nel game successivo. L’italiano strappa di nuovo il servizio all’australiano sul 3-0 e anche se restituisce uno dei due break sul 4-0 e spreca un match point in risposta già sul 5-3, difende il secondo break e chiude 6-4.

Per Fognini, adesso, sono previsti due giorni di riposo. L’italiano tornerà in campo mercoledì per il match di secondo turno contro l’olandese Botic Van de Zandschulp, numero 29 ATP e testa di serie numero 26 al Roland Garros.