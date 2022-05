Trevisan-Dart 6-0, 6-1

Esordio da sogno per Martina Trevisan. L’italiana, fresca di primo titolo WTA conquistato a Rabat, ha sconfitto la britannica Harriet Dart con l’inequivocabile punteggio di 6-0, 6-1. La partita si mette subito sui binari giusti per Martina che sale 2-0 aiutata dall’aggressività di un dritto particolarmente ispirato. La Dart non riesce a entrare in partita e la Trevisan le strappa nuovamente il servizio per andare 4-0. L’italiana si muove bene anche in difesa, la britannica continua a sbagliare e il set è indirizzato: per la Trevisan arriva persino il terzo break che le permette di chiudere il primo parziale con il punteggio di 6-0.

Nel secondo set la Dart finalmente reagisce e costringe Martina ai vantaggi per la prima volta in partita. L’italiana, però, continua a non concedere palle break e si porta a casa il settimo game consecutivo. Sull’1-0, 30-30 la Dart scivola mentre arranca in difesa, concedendo così la settima palla break del match. L’episodio è emblematico di come stia andando la partita per la britannica, che infatti pochi minuti dopo subisce il quarto break su quattro turno di servizio. Nel game successivo una bella combinazione di smorzata e volee manda la Dart avanti 30-15 sul servizio della Trevisan, ma è un fuoco di paglia e l’italiana sale agevolmente sul 3-0. Nel game successivo la britannica si procura la prima palla game di partita grazie a un bel dritto lungolinea e la sfrutta con un servizio vincente, interrompendo l’emorragia di nove giochi persi di fila. Per la Dart, però, è troppo tardi per rientrare in partita e l’italiana chiude il match con un ulteriore break, il sesto in otto turni di servizio della britannica. Al secondo turno la Trevisan affronterà la polacca Magda Linette, numero 52 nel ranking WTA e giustiziera al primo turno della vincitrice di Madrid e finalista a Roma, Ons Jabeur.