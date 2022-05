Giornata con tanti italiani in campo nel 1° turno del Roland Garros. Sonego sfida il tedesco Gojowczyk, Sinner affronta l'americano Fratangelo. Per Cecchinato c'è lo spagnolo Andujar, mentre il debuttante Zeppieri se la vedrà con il polacco Hurkacz. In serata il gran galà sullo Chatrier con Musetti-Tsitsipas. Il torneo su Eurosport (canale 210 e 211 Sky) e in diretta sul nostro liveblog