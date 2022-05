Novak Djokovic al 3° turno del Roland Garros: il n°1 del mondo ha battuto lo slovacco Molcan. Zverev costretto a rimontare due set all'argentino Baez, avanti Auger-Aliassime. Stasera tocca a Nadal. Il torneo in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Tutto facile per Novak Djokovic, che si qualifica per il 3° turno del Roland Garros. Battuto lo slovacco Molcan, che ha fatto soffrire il campione in carica solo nel terzo set. Rischia Sascha Zverev, che è costretto a rimontare due set all'argentino Baez, numero 36 del ranking, e vince dopo oltre tre ore e mezza di battaglia.