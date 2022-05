Il tennista di Arma di Taggia, che compirà 35 anni martedì, gioca il Roland Garros per la 15esima volta e vanta come miglior risultato i quarti del 2011, quando non poté nemmeno scendere in campo contro Nole perché infortunato (ha raggiunto poi gli ottavi nel 2018 e nel 2019, l’anno dell’ingresso in top ten)