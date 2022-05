Sarà il secondo incontro a Parigi contro un italiano per McDonald che al primo turno ha battuto in rimonta Franco Agamenone, entrato in tabellone come lucky loser. Lo statunitense non centra tre vittorie consecutive dal torneo di Washington 2021, proprio quando perse contro Sinner. In caso di vittoria, eguaglierebbe il suo miglior risultato in carriera in uno Slam (4° turno agli Australian Open 2021).