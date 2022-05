Sascha Zverev impone la legge del più forte sullo Chatrier, battendo in quattro set e dopo oltre tre ore di lotta lo spagnolo Carlos Alcaraz, sesta testa di serie del seeding. Il tedesco attende ora in semifinale uno tra Nadal e Djokovic. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

DJOKOVIC-NADAL LIVE - TREVISAN IN SEMIFINALE