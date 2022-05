L'azzurra centra una storica semifinale al Roland Garros: la 28enne fiorentina ha battuto la canadese Leylah Fernandez, n.18 del ranking e finalista agli ultimi Us Open, con i parziali di 6-2, 6-7, 6-3. L'azzurra, in serie positiva da dieci partite, affronterà una tra Gauff e Stephens. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Una splendida Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros : l’italiana ha sconfitto la teenager canadese Leylah Fernandez , già finalista agli US Open 2021, con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-3 al termine di una partita combattutissima e durata due ore e 20 minuti di gioco.

Il dominio del primo set

Nel primo set Martina inizia subito bene e mette a segno il break nel primo game di partita alla prima occasione utile. A seguire l’italiana deve rifugiarsi nei vantaggi, ma si difende senza concedere palle break e vola sul 2-0. La Fernandez sembra limitata da una vescica al piede destro, tanto da dover annullare una palla per il doppio break sul 3-1 prima di chiedere l’intervento del fisioterapista. La canadese, però, non trae beneficio dalla pausa: al ritorno in campo la Trevisan non soltanto tiene il servizio a 30, ma mette a segno un doppio break che era nell’aria. Al momento di chiudere il parziale, avanti 40-0, l’italiana si disunisce per un attimo, ma il quarto set point è quello buono: dopo 35 minuti la Trevisan è a un set dalla prima semifinale Slam in carriera.

Il match-point sprecato nel secondo set

In apertura di secondo parziale, la Fernandez proprio non ci sta a perdere senza lottare e nel quarto game si procura la prima palla break dell’incontro, che sfrutta con cinismo. Nel gioco successivo, però, la canadese restituisce immediatamente il favore alla Trevisan, che riporta il parziale in equilibrio. Lo spirito combattivo della Fernandez riemerge quando sul 3-2, la canadese sale 40-0 sul servizio dell’italiana. Anche la Trevisan, però, è a proprio agio nella battaglia e, annullando ben quattro palle break, completa l’aggancio sul 3-3. La partita si infiamma e l’italiana è lucida: con un break a 15 Martina si garantisce la possibilità di servire per il match. Sul più bello, però, la tensione tradisce la Trevisan. Risalita da 0-30, l’italiana ha un match point, ma la Fernandez lo annulla con un dritto vincente. La situazione si complica e la canadese mette a segno il controbreak: per la Trevisan è tutto da rifare. Nonostante l’italiana riesca a trascinarsi al tiebreak, la Fernandez è determinata a giocarsi tutto al terzo set, più di nervi che di gambe. Due mini-break in apertura tolgono a Martina ogni definitivo residuo di fiducia e un sanguinoso doppio fallo sull’1-5 è il preludio di una partita che va alla distanza.

Trevisan non trema più: ora Stephens o Gauff

La Fernandez, chiaramente provata fisicamente, accusa però il colpo della fatica profusa e in un attimo finisce sotto 0-4 con due break da recuperare. Nel quinto game, però, l’indomita canadese accorcia le distanze, sfruttando la seconda palla break a favore. Sempre più stravolta, però, nel gioco successivo la Fernandez torna a concedere palle break e Martina sfrutta subito l’occasione: dopo quasi un’ora, l’italiana torna a servire per il match. La tensione, però, continua a giocarle brutti scherzi: complice uno schiaffo al volo spedito fuori, la canadese si rimette un’altra volta nello specchietto retrovisore, recuperando uno dei due break e tenendo il servizio grazie a quattro vincenti, tre di dritto e uno di rovescio. Il 5-3 è il momento della verità: la Trevisan inaugura il game con un doppio fallo e va anche sotto 15-30 con un dritto steccato, ma poi una prima vincente sul 30-30 e un vincente in contropiede di dritto mandano Martina in paradiso e riportano un’italiana in semifinale al Roland Garros per la prima volta da Sara Errani nel 2013. Da lunedì, inoltre, la Trevisan sarà almeno numero 26 WTA, superando proprio Camila Giorgi in classifica.