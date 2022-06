E' stato un viaggio memorabile quello di Martina Trevisan al Roland Garros, una storia d'amore che dopo i quarti di due anni fa si è migliorata con la semifinale persa contro una super Gauff. L'azzurra torna da Parigi con il best ranking: da lunedì sarà la n°26 del mondo e la numero 1 delle italiane TREVISAN ELIMINATA IN SEMIFINALE Condividi

Soltanto perché una favola non si conclude con una incoronazione, non significa che il viaggio non sia stato memorabile, intenso, pazzesco e da brividi. La storia d’amore tra Martina Trevisan e il Roland Garros non è per niente il racconto di dieci giorni di grazia, ma è di più: è un manifesto di perseveranza, di felicità, di occhi che brillano, di occasioni che ritornano, di lezioni di vita e di umiltà. A Parigi l’italiana era arrivata in fiducia, dopo aver vinto il primo titolo WTA in carriera a Rabat. Un aiuto è arrivato dal destino: Jabeur, Kontaveit e Krejcikova subito fuori, la Fernandez debilitata da un problema al piede nei quarti di finale. Tutto il resto, però, è stato merito di Martina, che ha pattinato sul campo spinta da una totale fiducia in se stessa, nella propria gavetta, in un passato segnato da disturbi alimentari che non poteva essere più doloroso di così e che per questo, anche se sembra un po’ un cliché, ha contribuito a trasformarla in una persona forte nella fragilità.

Gauff non sbaglia nulla, Trevisan eliminata Non era la prima volta che la Trevisan si scopriva felice a Parigi: anche due anni prima, nel 2020, Martina era arrivata fino ai quarti di finale, partendo dalle qualificazioni. In quel caso a fermarla era stata una diciannovenne ancora per poco tempo sconosciuta ai più, una tale Iga Swiatek destinata a diventare la regina incontrastata nella WTA. Proprio Iga sarebbe stata la rivale contro cui l’italiana si sarebbe giocata il titolo, se avesse vinto contro un’altra teenager predestinata: Coco Gauff. In semifinale la Trevisan si è spesa fino alla fine, anche stringendo i denti per una contrattura maledetta accusata dopo il 6-3 nel primo set. Martina ha disegnato tennis, ha aggredito con il dritto e con il rovescio, spesso ha avuto anche il coraggio di scendere a rete. «Non sbaglia nulla», ha urlato sul 4-1, frustrata perché non capiva cosa stesse sbagliando. La risposta è: nulla. Questa ventottenne fiorentina tutto cuore e gambe oggi non ha sbagliato nulla, ha semplicemente trovato di fronte una rivale che ha ribattuto dritto su dritto e rovescio su rovescio e, dopo un’ora e venti minuti di gioco, ha dovuto alzare bandiera bianca in un modo talmente d’ispirazione che il 6-3, 6-1 finale quasi sembra ingiusto.