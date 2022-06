Caviglia ko per Zverev, Nadal torna in finale

Non con una affettuosa stretta di mano a rete, ma con Alexander Zverev che, in stampelle e con la caviglia talmente gonfia da non poter neanche mettere la scarpa, riceve l’ovazione di un Philippe Chatrier che non ha parole o applausi sufficienti per togliergli un peso dal cuore. E' finita così la prima semifinale dell'ezdizione 2022 del Roland Garros. E neanche Rafa Nadal, che ha raggiunto la quattordicesima finale parigina in carriera nel giorno in cui ha compiuto 36 anni e che domenica giocherà per mettere il ventiduesimo Major in bacheca, sa bene cosa dire o come sentirsi, perché nessuno mai vuole vincere una semifinale in uno Slam così, non per meriti, ma per un destino straziante, cattivo e crudele. Soprattutto crudele.

Prima che il tedesco si slogasse la caviglia, a tie-break acquisito nel secondo set, in una partita forse non sempre spettacolare, ma molto vibrante e che stava andando avanti da tre ore, Nadal e Zverev stavano battagliando alla grande, tra di loro e con se stessi. Rafa aveva vinto il primo set, nonostante una condizione fisica non esaltante, Sascha aveva reagito recuperando due volte un break nel secondo parziale, prima di andare lui avanti 5-3 grazie a uno smash di Nadal volato in tribuna. Sul più bello, però, il tedesco si era incartato: tre doppi falli, una serie di scelte tattiche sciagurate e una partita che sembrava destinata a durare a oltranza. Anche nel primo set Zverev aveva pasticciato non poco: era stato avanti 4-3 e servizio contro un Nadal che aveva interpretato male il match, tradito da energie fisiche che andavano e venivano. Poi, però, al tiebreak lo spagnolo si era dimostrato il caterpillar che è sempre stato in carriera, con un ace e un passante di dritto a salvare due set point dal 6-2 e un altro passante di dritto devastante per prendere il comando di una semifinale da cardiopalma.