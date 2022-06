roland garros

Brutto infortunio per il numero 3 del mondo, costretto a ritirarsi nel secondo set della semifinale del Roland Garros contro Rafa Nadal a causa di una grave distorsione alla caviglia sinistra. Zverev ha messo il piede in una buca ed è rimasto a terra molto dolorante: ha lasciato il campo in carrozzina dopo l'intervento dei sanitari ed è poi rientrato tra gli applausi in stampelle. Nadal vola così in finale, per Zverev sfuma il sogno di raggiungere il numero 1 del ranking ATP NADAL-RUUD: LA FINALE LIVE