Lorenzo Musetti eliminato al 1° turno del torneo ATP 250 di Stoccarda. Il toscano ha ceduto 7-5, 6-3 al georgiano Basilashvili, nel match interrotto martedì sera per pioggia. Ora in campo Berrettini contro Albot, più tardi tocca a Sonego contro il tedesco Struff. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

In campo oggi anche Sonego-Struff

Impegno di secondo turno anche per Lorenzo Sonego: il 27enne di Torino, n.32 del ranking e sesto favorito del seeding, dopo aver battuto in due set il francese Benoit Paire, n.80 ATP, trova dall’altra parte della rete il tedesco Jan-Lennard Struff, n.103 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, mai affrontato in carriera. Il 32enne di Warstein a Stoccarda vanta la semifinale del 2019, fermato da Berrettini poi vincitore del torneo. Per quanto riguarda Sonego sull’erba, quella di Antalya nel 2019 (annullando in finale un match-point al serbo Kecmanovic), il piemontese ha conquistato il suo primo trofeo ATP.