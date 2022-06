Non sbaglia Lorenzo Sonego, che batte con un doppio 7-6 il padrone di casa Struff e vola ai quarti del torneo ATP 250 di Stoccarda. Il torinese, sesta testa di serie, affronterà venerdì Matteo Berrettini, in un derby tutto italiano. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Sonego-Berrettini ai quarti di Stoccarda

Sonego troverà ai quarti di finale Matteo Berrettini, in un derby tutto italiano. Sarà la prima sfida tra i due compagni di Davis a livello ATP. Lorenzo e Matteo si sono invece incrociati due volte a livello Futures e Challenger, entrambe vinte dal romano. "Matteo è come un fratello per me, come sempre sarà complicato giocare contro un amico", ha detto Sonego alla fine della partita con Struff. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.