Ai microfoni di SRF Sport il tennista svizzero, assente dal Tour da Wimbledon 2021, fa il punto sul suo rientro: "Sarò in campo a fine settembre per la Laver Cup, poi giocherò Basilea a ottobre e avrò tutto il tempo di prepararmi in vista del 2023. Ho fiducia"

Wimbledon è alle porte, ma il re del giardino più famoso del pianeta non ci sarà. Roger Federer è ancora alle prese con la riabilitazione dopo il lungo infortunio al ginocchio. L'ultima apparizione del fuoriclasse svizzero è stata proprio a Church Road, sconfitto nei quarti di finale dal polacco Hubert Hurkacz nella scorsa edizione. L'ex numero uno del mondo, che si sta preparando a un rientro graduale dopo l'estate, ha fatto il punto ai microfoni di SRF Sport. "Se ci sarò anche nel 2023? La mia idea è questa - ha detto il 20 volte vincitore Slam -. Sono curioso di vedere a che punto sono, ma ho fiducia. I prossimi tre o quattro mesi saranno fondamentali per capire e definire il mio futuro. Ho delle buone sensazioni per quello che succederà e per come stanno andando le cose".

Laver Cup e Basilea in preparazione del 2023

Federer ha ribadito quello che sarà il suo programma. A cominciare dalla 'sua' Laver Cup in programama a fine settembre e proseguendo con il torneo di casa di Basilea del 22-30 ottobre. "Giocherò la Laver Cup e poi Basilea - ha concluso l'elvetico -. Dopo la stagione sarà finita e avrò dunque il tempo di rimettermi in forma per preparare al meglio la prossima stagione. È questo il mio scopo, ma so che devo avere pazienza. Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stata lunga: vado in palestra cinque o sei volte a settimana, sto entrando in forma a poco a poco. Gioco pochissimo a tennis, per lo più con i miei figli".