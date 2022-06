Berrettini-Van De Zandschulp alle 14 su Sky

L'azzurro, reduce da sette vittorie di fila, va a caccia della seconda finale consecutiva nel torneo londinese. Di fronte ci sarà l'olandese classe 1995, già battuto a Wimbledon 2021. Tutto in diretta alle ore 14 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

All'ATP 500 del Queen's è il giorno delle semifinali. I riflettori saranno puntati su Matteo Berrettini che aprirà il programma contro l'olandese Botic Van De Zandschulp, n. 29 della classifica mondiale. L'azzurro, rientrato in gara a Stoccarda (torneo poi vinto) dopo un lungo stop per l'intervento alla mano destra, va a caccia dell'ottava vittoria consecutiva e della seconda finale di fila nel torneo londinese , già vinto nel 2021. Berrettini dovrà fare i conti con Van De Zandschulp che nei turni precedenti ha eliminato Davidovich Fokina e Dimitrov, oltre al giovane britannico Paul Jubb.

C'è un solo precedente tra i due tennisti e risale al torneo di Wimbledon 2021 . Era il secondo turno: Berrettini vinse in tre set (6-3, 6-4, 7-6(4)) dopo 2 ore e 17 minuti di gioco. L'azzurro era testa di serie n. 7, mentre Van De Zandschulp entrò in tabellone come lucky loser.

Berrettini-Van De Zandschulp su Sky: guida tv

Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. La partita è disponibile anche su SkyGo in HD.