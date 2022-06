Nel video Filippo Volandri, capitano non giocatore dell'Italia in coppa Davis, analizza il successo bis di Matteo Berrettini al Queen's e spiega dive è migliorato: "Sono sorpreso tanto quanto lui, non pensavo giocasse così dopo l'infortunio. Non gli manca nulla né tecnicamente né mentalmente per fare meglio di un anno fa a Wimbledon"

