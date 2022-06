Berrettini-Krajinovic, la finale LIVE dalle 14.30

Krajinovic è rimasto in campo finora per 6 ore e 46 minuti. Il serbo ha effettuato una doppia rimonta contro lo statunitense Querrey e il britannico Peniston: in entrambi i casi si è ritrovato sotto di un set. Match più agevole, invece, in semifinale contro Marin Cilic, testa di serie n. 7 del torneo: un incontro durato appena un'ora e 21 minuti, chiuso con un doppio 6-3