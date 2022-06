Dal 27 giugno al 10 luglio, sui prati dell'All England Club di Londra, va in scena il terzo Slam della stagione. Si riparte dalla storica finale di Berrettini contro Djokovic, da un montepremi sempre più ricco, con la grande novità dell'abolizione del Manic Monday. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Wimbledon 2022. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW Condividi

Ready to go? Wimbledon è alle porte. Il terzo Slam dell'anno, senza dubbio il più affascinante e atteso, è pronto per cominciare sull'erba dell'All England Club. Si riparte dalla finale di dodici mesi fa, quando Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere l'ultimo atto del Championships, fece soffrire il n°1 del mondo Novak Djokovic. Si gioca senza l'assegnazione del punti da parte dell'ATP a causa del divieto di partecipazione imposto dagli organizzatori agli atleti russi e bielorussi, a causa della guerra in Ucraina.

Wimbledon, date e orari Si comincia lunedì 27 giugno, per terminare domenica 10 luglio con la finale maschile. Sabato 9, invece, è in programma l'ultimo atto del torneo femminile. Per la prima volta nella storia si giocherà ogni giorno: saltano il tradizionale Middle Sunday e il Manic Monday, con gli ottavi che saranno divisi tra domenica e lunedì. Su tutti i campi esterni si comincerà alle 12 italiane, mentre sul Centrale il gioco inizierà alle 14.30.

Wimbledon su Sky Sport: la guida tv Il torneo è in diretta esclusiva e in Alta Definizione su Sky Sport e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Il torneo è anche in streaming su NOW

Federer il re delle finali, Djokovic insegue E' sempre Roger Federer a detenere il record di vittorie al Championships. Lo svizzero si è imposto in 8 occasioni, la prima nel 2003 a 21 anni, l'ultima nel 2017 a 35. Sarà questa la prima edizione senza il Re di Basilea dal 1999. Seguono a quota 7 William Renshaw e Pete Sampras, mentre il secondo giocatore in attività ad aver vinto più volte Wimbledon è Novak Djokovic, fermo a quota 6, di cui le ultime tre consecutive.

Il montepremi di Wimbledon Lo Slam londinese ha aumentato ancora di più il prize money, incrementato del 15% rispetto a dodici mesi fa. In totale parliamo di 40.350.000 di sterline sterline. La vittoria vale 2 milioni, la finale poco più della metà. Per un primo turno vengono pagate 50mila sterline.

Gli italiani in tabellone In attesa della fine delle qualificazioni, sono cinque i rappresentanti nel tabellone maschile: Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e, ovviamente, Matteo Berrettini. Stesso numero per le donne nel tabellone femminile: Camila Giorgi, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto

