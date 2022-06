Gli organizzatori dei Championships hanno pubblicato l'elenco delle 32 teste di serie del tabellone maschile. Senza il numero uno al mondo Medvedev, escluso come gli altri russi e bielorussi, a guidare il seeding sarà Djokovic. In lista tre italiani: Berrettini (8), Sinner (10) e Sonego (28). Il torneo in diretta dal 27 giugno su Sky Sport

