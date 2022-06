Incredibile epilogo sul campo 17 dopo quasi 4 ore di gioco durante il super tie break del quinto set. Sull'8-7 lo spagnolo commette un errore di dritto e concede due match point all'avversario. La partita, però, finisce senza disputare altri punti perché Davidovich Fokina, già sanzionato in precedenza con un warming, viene punito dal giudice di sedia con un penalty point per aver scagliato via una palla. Vesely vince con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-7(2), 6-3, 7-6(7)

I RISULTATI DI OGGI - SINNER AL TERZO TURNO