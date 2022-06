Non c'è solo il colpo di Sonego tra gli highlights di questo giovedì a Wimbledon. Taylor Fritz chiude il set contro Gray con un pazzesco recupero in tuffo, tanto che il britannico si era già girato esultando verso il pubblico. Ecco un video che lascia davvero increduli. Wimbledon è tutto da vivere in diretta su Sky Sport con 9 canali dedicati e in streaming su NOW

SONEGO, E' IL COLPO DEL TORNEO? - I RISULTATI DI GIORNATA