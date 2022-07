Sfida sul campo e sfida di nervi. È successo di tutto nel terzo turno tra Kyrgios e Tsitsipas, match poi conclusosi col 3-1 dell'australiano che era partito sotto un set a zero in oltre tre ore e quindici minuti di autentica battaglia . E di tensione. Con Kyrgios, come sempre, provocante nel proprio stile di gioco (compreso un servizio dal basso e in mezzo alle gambe nel primo set) e con un Tsitsipas visibilmente irritato e nervoso. Il primo momento di super tensione è a fine secondo set. Il greco è sopra 1-0 ma l'australiano è sul punto di chiudere. Arrivano le proteste di Kyrgios: Tsitsipas ha lanciato la palla contro qualcuno sugli spalti. Poi il replay lo conferma, un gesto di stizza, con pallina lanciata verso il pubblico. Kyrgios chiede una penalità che non arriva. La tensione resta alta ma si riparte. Nel terzo set l'australiano completa il break al quarto gioco. Al quinto lo conferma con l'ennesimo servizio da sotto a cui il greco risponde spedendo nuovamente rabbiosamente la palla in tribuna. Penalty point, questa volta sì. Tsitsipas è furioso. Ma si gioca. A quel punto la battaglia prosegue sul campo. Kyrgios fa suo il terzo set e dunque - dopo la chiusura del tetto - il quarto. A fine match stretta di mano? Sì, c'è stata. Senza un grande cenno d'intesa, ma i due si sono salutati.

Tsitsipas in conferenza: "Non so cosa mi sia passato per la testa"

"È frustrante, siamo qui per giocare a tennis, non per fare circo" - ha detto il tennista greco in conferenza dopo il match -. Tsitsipas ha anche chiesto scusa per aver lanciato la palla verso il pubblico: "Non so cosa mi sia passato per la testa" (anche se l'anno scorso a Montpellier aveva colpito volontariamente il doppista finlandese Harri Heliövaara nei palleggi). "Kyrgios manipola gli avversari per distrarli - ha poi proseguito -, spero che tutti i giocatori facciano qualcosa per proibire questi comportamenti".