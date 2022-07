Federer: "Il ginocchio mi ha fatto soffrire, spero di tornare"

"Sono stato fortunato, ho giocato tante partite sul Centrale. E' strano essere in un ruolo diverso. Vedere tanti campioni su questo campo, in cui ho vinto e perso tanto. Spero di aver rappresentato bene questo sport e spero di tornarci. Ho sentito la mancanza di Wimbledon. Sapevo che avrei avuto un anno difficile, il ginocchio mi ha fatto soffrire. E' stato un buon anno, nonostante il tennis sto bene con i ragazzi. Non sapevo come mi sarei sentito a fare questo viaggio, ora sono contento. Nel 2001 con Sampras e la prima vittoria nel 2003 hanno rappresentato tanto per me".