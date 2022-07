Violenza sull'ex fidanzata, denunciato Kyrgios

La ricostruzione

Secondo la ricostruzione del giornale tutto parte da una denuncia dell’ex fidanzata di Kyrgios, Chiara Passari, che accusa il giocatore di un “reato la cui pena detentiva massima è di due anni”, stando a quanto ha dichiarato il suo avvocato Jason Moffett. Kyrgios, che domani giocherà contro il cileno Garin per un posto in semifinale (che sarebbe il suo miglior risultato in carriera) è a conoscenza dell’avviso a comparire: “Il contenuto delle accuse è serio e Nick Kyrgios la sta prendendo molto seriamente”. Al momento, il numero 40 del mondo non ha commentato la notizia, ma tramite il suo avvocato ha fatto sapere che farà una conferenza stampa.