Nell'intervista post-match, Novak Djokovic rivela come è riuscito a ribaltare la partita contro Jannik Sinner, che lo vedeva in difficoltà e sotto di due set: "Mi sono guardato e parlato allo specchio durante il toilet break, quello è stato il momento di svolta. Sinner è stato il migliore in campo nei primi due set, ha un grande futuro. L'esperienza mi ha aiutato nella rimonta"

Novak Djokovic vince la 26^ partita consecutiva sul Centrale , dove non perde dal 2017, probabilmente la sua più complicata negli ultimi anni. Jannik Sinner lo costringe alla settima rimonta da 0-2, al termine di un match ad altissima intensità. Per Nole è l' undicesima semifinale ai Championships , dove ha trionfato in sei occasioni.

"Congratulazioni a Sinner, avrà tante opportunità sui grandi palcoscenici. E' davvero maturo e forte per la sua età, ha tanto tempo. Abbiamo giocato una bella partita, nei primi due set è stato il migliore in campo".

"L'esperienza mi ha aiutato a vincere la battaglia interna"

"Il toilet break è stato il momento di svolta. sono uscito, mi sono parlato davanti allo specchio per ritrovarmi. E' la verità. A volte in queste circostanze quando non giochi bene e l'altro ti domina, queste cose sono necessarie. Ho parlato a me stesso, riordinato le idee per giocare meglio che potevo. L'ho fatto, mi ha dato fiducia e l'ha tolta a Jannik. L'esperienza mi ha aiutato a gestire la pressione. Anche se ho giocato su grandi palcoscenici, passo sempre i miei momenti di dubbio. La battaglia interna è quella più difficile. E' una grande sfida. E' qui che mi convinco di ribaltare la partita, quando sei due set sotto nello Slam devi usare l'esperienza per uscirne".