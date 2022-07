Djokovic-Kyrgios, ora è bromance

L'australiano e il serbo, avversari domenica nella finale di Wimbledon, hanno ritrovato armonia dopo le parole di Kyrgios dello scorso gennaio che aveva criticato il governo del suo paese per il comportamento tenuto nei confronti di Djokovic. Ma in passato i rapporti non sono sempre stati dei migliori LA GUIDA TV Condividi

E la chiamano bromance. Il termine usato da Kyrgios per descrivere il suo nuovo idillio con Novak Djokovic, al tennista serbo non piace molto, ma è vero che tra i due i rapporti nell’ultimo anno sono decisamente migliorati. Prima dell’idillio, di fraterno tra i due c’è stato ben poco. E tutto è stato condiviso sui social, almeno dalle parti del bad boy australiano, fedele al politically uncorrect. A fine estate 2020, il tennis cercava di ripartire nonostante la pandemia. A New York erano appena cominciati gli Us Open, con i giocatori in una bolla per provare ad evitare il contagio. Kyrgios aveva fatto sapere che non avrebbe partecipato a quell’edizione per rispetto delle vittime. Il 26 agosto, mentre Djokovic sembrava vicino alla vittoria del titolo (fu squalificato però agli ottavi di finale per avere lanciato una pallina contro la giudice di linea) ecco il tweet del’australiano: “Che giocatore. Potrebbe rimanere imbattuto nel 2020, non posso farci niente. Sfortunatamente però quando avrebbe dovuto mostrare un po’ di leadership e umiltà è scomparso. La maggioranza direbbe che è un perdente”. Kyrgios si riferiva all’Adria Tour, il torneo organizzato organizzato dal serbo in piena pandemia senza obbligo di mascherine né di distanziamento, durante il quale molti dei partecipanti avevano contratto il Covid-19.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Nel 2021 il bad boy australiano, con poche parole perentorie aveva di nuovo espresso via Twitter ciò che pensava dell’allora numero uno al mondo: “Djokovic is a tool”. Il ventisettenne di Canberra si riferiva alla richiesta del serbo di ammorbidire le restrizioni e la quarantena per i giocatori arrivati a Melbourne per giocare gli Australian Open. A quel tweet il serbo non ha mai risposto direttamente, durante una conferenza stampa ha solo detto di non avere grande stima di Kyrgios: “Fuori dal campo non lo rispetto. Questo è tutto ciò che ho da dire sui suoi commenti passati e futuri”.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie