Rafa Nadal ha lasciato Wimbledon dopo l'infortunio agli addominali che gli ha impedito di scendere in campo nella semifinale con Kyrgios. Prima di rientrare in Spagna per gli accertamenti medici e il recupero, il 22 volte campione Slam ha voluto salutare uno a uno tutti gli addetti dell'All England Club, come dimostra questo video diffuso dai social del torneo. La finale Djokovic-Kyrgios è domenica in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

