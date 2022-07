Ad Amburgo Fabio Fognini ha battuto lo sloveno Bedene in tre set, 3-6 6-3 7-6 e ha conquistato la vittoria numero quattrocento in carriera. A trentacinque anni è l'unico italiano della storia ad esserci riuscito. Sul finale, c'è stato un litigio tra i due giocatori per una pallina che secondo Bedene è stata giudicata male: è dovuta intervenire la giudice di sedia per dividerli. Guarda il video