Lorenzo Musetti è ai quarti di finale dell’Atp 500 di Amburgo. L'italiano, ha sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 42 del ranking, con il punteggio di 6-4 7-5. Una grande prova di maturità per l’azzurro, che in vantaggio 5 a 3 nel secondo set, si è fatto annullare due match point permettendo all’avversario di ritornare in partita e portarsi in parità. Alla fine i match point annullati sono stati sei, ma dopo un’ora e cinquantuno minuti Musetti è riuscito a chiudere il match, raggiungendo così per la seconda volta in stagione i quarti in un Atp 500, dopo il torneo di Rotterdam.