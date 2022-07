Paolini e Bronzetti in semi a Palermo: sarà derby

Due mesi dopo Rabat, due azzurre tornano in semifinale in un torneo WTA. Paolini e Bronzetti hanno vinto i rispettivi match in rimonta, contro Parrizas Diaz e Garcia, dopo tre ore di gioco a testa. Stasera si sfideranno per un posto in finale BERRETTINI-THIEM LIVE Condividi

Sarà semifinale a tinte azzurre ai Palermo Ladies Open. Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti hanno centrato la qualificazione al penultimo atto del WTA 250 in corso sui campi in terra rossa del Country Time Club di Palermo. Un venerdì sera da protagoniste assolute per le due tenniste italiane che hanno vinto le rispettive partite dei quarti di finale giocando tre ore a testa.



Paolini annulla due match point e batte Parrizas Diaz Jasmine Paolini ha battuto la spagnola Nuria Parrizas Diaz, al termine di una sfida durata 3 ore e 6 minuti: 6-7, 7-5, 6-2 il punteggio finale. Un successo di spessore per la toscana, n. 61 della classifica mondiale, che nel secondo set ha recuperato da 5-2 e ha annullato due match point. Nel terzo parziale, invece, è riuscita a prendere il largo al quinto game, dopo un iniziale break e controbreak. A Palermo, Paolini ha interrotto una serie di sei sconfitte consecutive nel circuito WTA, eliminando la slovacca Schmiedlova al primo turno e accedendo ai quarti di finale per walkover dopo il ritiro della cinese Shuai Zhang.





Bronzetti in rimonta contro Garcia Vittoria in rimonta anche per Lucia Bronzetti contro la francese Caroline Garcia, n. 48 al mondo e n. 5 del seeding. Un vero e proprio incontro notturno, terminato alle ore 2.30 dopo due ore e 56 minuti di gioco, con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3. Per la riminese, al terzo successo in carriera contro una top 50, si tratta della seconda semifinale nel circuito WTA dopo Rabat, lo scorso maggio.