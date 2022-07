"Croatia Open" è su Sky dal 25 al 31 luglio

Il torneo di Umago è in diretta su SKY e in streaming su NOW: nel tabellone principale ci sono anche Jannik Sinner, Fabio Fognini e Lorenzo Musetti

Da lunedì 25 a domenica 31 luglio su Sky appuntamento in diretta con il torneo di tennis maschile ATP 250 “Croatia Open” di Umago. L’evento, in programma sulla terra rossa della città croata, andrà in onda su Sky Sport Tennis (canale di riferimento), Sky Sport Uno e anche in streaming su NOW. Un quarto di finale verrà trasmesso anche su Sky Sport Arena. Telecronache affidate a Elena Pero e Luca Boschetto, affiancati nel commento da Laura Garrone.