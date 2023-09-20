Tennis, i 70 titoli ATP vinti dagli italiani

Tennis, le vittorie degli italiani nel circuito ATP
Dopo sette finali consecutive perse, Lorenzo Musetti torna a vincere un trofeo battendo in quel di Lione Taylor Fritz. L'ultimo era stato quello di Napoli nel 2022. Si tratta del 3° titolo Atp per il carrarino e della 118^ vittoria italiana nel circuito: di seguito tutte le vittorie italiane dal 1968 a oggi
- 2020: Sofia
- 2021: Melbourne Great Ocean Road Open, Washington, Sofia, Anversa
- 2022: Umago
- 2023: Montpellier, Toronto, Pechino, Vienna
- 2024: Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati, US Open, Shanghai, Atp Finals
- 2025: Australian Open, Wimbledon, Pechino, Vienna, Parigi, Atp Finals
- 2026: Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma, Wimbledon
- 1971: Senigallia
- 1973: Bournemouth
- 1974: Firenze
- 1975: Kitzbuhel, Stoccolma
- 1976: Roma, Roland Garros
- 1977: Houston
- 1978: Tokyo
- 1980: Firenze
- 2018: Gstaad
- 2019: Budapest, Stoccarda
- 2021: Belgrado, Queen's
- 2022: Stoccarda, Queen's
- 2024: Marrakech, Gstaad, Kitzbuhel
- 2013: Stoccarda, Amburgo
- 2014: Vina del Mar
- 2016: Umago
- 2017: Gstaad
- 2018: San Paolo, Bastad, Los Cabos
- 2019: Montecarlo
- 1975: Firenze
- 1976: Barcellona, Firenze
- 1977: Firenze, Amburgo, Berlino
- 2024: Cordoba
- 2025: Marrakech, Bastad, Umago
- 2026: Santiago del Cile
- 1976: Nizza
- 1978: Bastad, Parigi indoor, Charlotte
- 1980: Cairo
- 2019: Antalya
- 2021: Cagliari
- 2022: Metz
- 2024: Winston Salem
- 2022: Amburgo, Napoli
- 2026: Lione
- 2025: Bucarest, Amburgo
- 2026: Acapulco
- 2018: Budapest, Umago
- 2019: Buenos Aires
- 1998: Casablanca
- 2001: St. Polten, Bastad
- 2011: Eastbourne
- 2012: Belgrado, Mosca
- 1986: Bordeaux
- 1989: Bastad
- 1991: Bologna
- 1984: Firenze, Palermo
- 1991: Rotterdam
- 1992: Milano
- 1992: Scottsdale
- 1993: Tel Aviv
- 1994: San Josè, Casablanca
- 2002: Milano, Delray Beach
- 2004: St. Polten
- 2006: Palermo
- 2016: Kitzbuhel
- 2006: Casablanca
- 1991: Brisbane
- 1988: Firenze
- 1987: Bari
- 1986: S.Vincent
- 1985: Bari
- 1981: Linz
- 1976: Bastad