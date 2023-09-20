Tennis, i 70 titoli ATP vinti dagli italiani

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Tennis, le vittorie degli italiani nel circuito ATP

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Dopo sette finali consecutive perse, Lorenzo Musetti torna a vincere un trofeo battendo in quel di Lione Taylor Fritz. L'ultimo era stato quello di Napoli nel 2022. Si tratta del 3° titolo Atp per il carrarino e della 118^ vittoria italiana nel circuito: di seguito tutte le vittorie italiane dal 1968 a oggi

MUSETTI-FRITZ: HIGHLIGHTS

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