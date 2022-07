Novak Djokovic spera ancora di poter giocare lo Us Open. Anzi, come testimoniato dal video pubblicato sui social, il serbo si sta allenando come se potesse competere davvero: al momento non può entrare negli Stati Uniti per le regole che vietano a chi, come lui, non è vaccinato contro il Covid l'ingresso nel Paese. Giorni fa, il campione di Wimbledon aveva detto di essere pronto a cambiare il suo calendario in base alle decisioni delle autorità competenti: "Non sono vaccinato e non intendo vaccinarmi. L'unica possibilità per me sarebbe quella sull'abolizione del divieto di entrata negli Usa per i non vaccinati. Non sono sicuro che sia possibile una eccezione. Se non dovessero arrivare buone notizie, dovrò rivedere il mio calendario - aveva detto in conferenza stampa - Onestamente non credo che andrò a giocare per accumulare punti".