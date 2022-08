Atp Djokovic, forfait di Djokovic: è ufficiale

Il serbo non può entrare in Canada dove vige il divieto d'ingresso per i non vaccinati contro il Covid. Per lo stesso motivo è a rischio la sua partecipazione al Masters 1000 di Cincinnati e agli US Open

Novak Djokovic non giocherà il Masters 1000 di Montreal . Il serbo ha dato ufficialmente forfait per il torneo canadese, in programma dall'8 al 14 agosto. Una scelta forzata per Nole visto che in Canada, così come negli Stati Uniti, vige il divieto d'ingresso per i non vaccinati contro il Covid . "Per giocare a Montreal si dovrà rimboccare le maniche e vaccinarsi, le regole sono uguali per tutti" aveva detto nei giorni scorsi Jean-Yves Duclos, ministro della salute canadese.

Cincinnati e Us Open a rischio

Non è certo un fulmine a ciel sereno per Djokovic, consapevole delle difficoltà che avrebbe incontrato per disputare i tornei su cemento americano. Una situazione che, adesso, si ripeterà anche per il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open. In entrambi i casi la partecipazione di Djokovic, che sta proseguendo gli allenamenti in Europa, è a forte rischio. "Mi sto preparando come se potessi competere, mentre aspetto di sapere se c’è spazio per me per viaggiare negli Stati Uniti" ha scritto Nole nei giorni scorsi sui social.