Nadal salta Montreal: "Accusato piccolo fastidio"

I problemi fisici fermano nuovamente Rafael Nadal. Lo spagnolo, che a Wimbledon aveva rinunciato alla semifinale contro Kyrgios per un infortunio agli addominali, non giocherà il Masters 1000 di Montreal, in programma da lunedì. Rafa deve fare ancora i conti con i problemi all'addome, manifestatosi nuovamente negli ultimi allenamenti: "Dai giorni di ferie al mio successivo ritorno agli allenamenti è andato tutto bene - scrive Nadal su Twitter - Quattro giorni fa, però, ho iniziato ad allenare il servizio e ieri, dopo l'allenamento, ho accusato un piccolo fastidio che c'era ancora oggi. Con il mio staff abbiamo deciso di non recarci a Montreal e di continuare con gli allenamenti senza sforzarci. Non ho altra scelta che essere prudente a questo punto e pensare alla salute".