Diventano tre gli azzurri nel main draw del torneo canadese. Dopo Sinner e Berrettini, il tennista ligure è entrato nel tabellone principale attraverso le qualificazioni: decisiva la vittoria in tre set contro il tedesco Altmaier. Il Masters 1000 di Montreal è in diretta su Sky Sport

C'è anche Fabio Fognini nel tabellone principale del Masters 1000 di Montreal. Il tennista ligure ha guadagnato un posto nel main draw attraverso le qualificazioni: dopo aver battuto il canadese Stevenson, Fognini ha piegato nel turno decisivo il tedesco Daniel Altmaier , n. 79 del ranking ATP. Una vittoria in tre set dopo 2 ore e 17 minuti di gioco: 6-3, 4-6, 6-2 il punteggio finale. Diventano, dunque, tre gli azzurri in tabellone alla Rogers Cup: Fognini raggiunge Sinner e Berrettini , rispettivamente n. 7 e n. 11 del seeding.

La Rogers Cup è su Sky

leggi anche

Montreal: Berrettini con Carreno Busta al 1° turno

Da lunedì 8 a domenica 14 agosto il Masters 1000 di Montreal verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Alle telecronache si alterneranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Zancan, Paolo Ciarravano e Fabio Tavelli, affiancati nel commento da Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi, Laura Garrone e Nicolò Cotto. La finale è prevista domenica 14 agosto, alle ore 22.