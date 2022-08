Dopo il forfait a Montreal, lo spagnolo ha sciolto le riserve e annunciato sui social che parteciperà al Masters 1000 statunitense, penultimo torneo in calendario prima degli US Open. La partenza di Nadal per gli States è prevista giovedì

Rafael Nadal sarà al via del Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 21 agosto al Lindner Family Tennis Center e in diretta su Sky Sport. Lo spagnolo, che aveva rinunciato al torneo di Montreal a causa di un nuovo problema agli addominali, ha annunciato sui social che giovedì partirà alla volta degli Stati Uniti. "Sono veramente felice di giocare nuovamente a Cincinnati" scrive Nadal, vincitore del torneo nel 2013. Sarà l'unico test sul cemento per lo spagnolo, fermo da un mese dopo il ritiro alla vigilia della semifinale di Wimbledon, in vista degli US Open, in calendario a Flushing Meadows dal 29 agosto all'11 settembre.