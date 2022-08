I quarti dell'ATP di Cincinnati hanno regalato spettacolo, oltre che un grande equilibrio. Perfino il numero 1 del mondo, Daniil Medvedev, ha faticato e non poco - soprattutto nel primo set, chiuso solo al tie-break - per sbrigare la pratica Fritz, n. 11 del seeding. Incerta fino a metà del terzo gioco la sfida tra Stefanos Tsitsipas (n. 4) e John Isner (n. 50 del circuito), vinta 7-6, 5-7, 6-3 dal greco, che ora affronterà proprio il russo nella prima semifinale della serata. Non può più invece essere considerata una sorpresa Borna Coric, n. 152 del ranking soltanto sulla carta (fatale conseguenza dell'anno di stop per l'operazione subita alla spalla): dopo gli 'scalpi' di Lorenzo Musetti, Rafa Nadal (!) e Roberto Bautista Agut il croato si è preso anche quello del canadese Felix Auger-Aliassime, n. 7 del tabellone, che al 3° turno era stato a un passo dal ko con Jannik Sinner. All'alba italiana di sabato si è giocata la partita più bella (finora) dell'intero Masters 1000 statunitense: Cameron Norrie (n. 9) e Carlos Alcaraz (3) se le sono date di santa ragione per oltre tre ore, a colpi di break e contro-break, e alla fine è stato il britannico a spuntarla, 'regalandosi' la semifinale di mezzanotte con Coric. Saranno due match imperdibili: Medvedev- Tsitsipas alle 21 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW; Norrie-Coric alle 24 su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Domenica la finale, sempre in diretta su Sky.