Ruud lotta 5 set e batte Paul. Ok Davidovich

Dura 4 ore e 23 minuti l'incontro del norvegese, n. 5 del seeding, contro il padrone di casa. Agli ottavi anche Davidovich Fokina (prossimo avversario di Berrettini) e Khachanov che ha approfittato del ritiro di Draper per un problema all'inguine

Giornata di battaglie agli US Open: tra i big che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale a Flushing Meadows spicca il nome di Casper Ruud. Il norvegese, in corsa per diventare numero 1 nel ranking ATP a fine torneo, ha piegato la resistenza di Tommy Paul al termine di una partita durata quattro ore e venti minuti e conclusasi con il punteggio di 7-6, 6-7, 7-6, 5-7, 6-0. Per larghi tratti di match il norvegese ha sbagliato molto, tanto da chiudere con ben 52 errori non forzati a referto, ed è sembrato anche abbastanza nervoso, ma ha gestito i momenti difficili con esperienza, soprattutto quando, dopo aver perso il quarto parziale sul filo di lana, ha vinto il quinto set lasciando le briciole allo statunitense. Per Paul, i rimpianti sono per i tre set point di fila al servizio non sfruttati sul 6-5, 40-0 nel terzo set, al quale è seguito un tiebreak giocato malissimo. Agli ottavi di finale Ruud affronterà il francese Corentin Moutet che ha sconfitto l’argentino Pedro Cachin per 6-3, 4-6, 6-2, 7-5.

Avanza Davidovich, Draper si ritira leggi anche Berrettini agli ottavi: battuto Murray in 4 set Avanza anche Alejandro Davidovich Fokina, prossimo ostacolo sul cammino di Matteo Berrettini. Il numero 39 nel ranking ATP ha sconfitto Daniel Elahi Galan Riveros, giustiziere di Stefanos Tsitsipas al primo turno, lasciando per strada un set e complicandosi un po’ la vita nel quarto parziale, prima di vincere quattro game di fila dal 2-4 di svantaggio. Lo spagnolo bissa il risultato raggiunto agli US Open nel 2020, anno in cui agli ottavi di finale raccolse appena cinque game contro il futuro finalista Alexander Zverev. Il colombiano, invece, torna a casa con un altro terzo turno in uno Slam, dopo quelli raggiunti al Roland Garros nel 2020 e a Wimbledon nel 2022. Finisce invece con un ritiro la splendida campagna nord-americana di Jack Draper. Il britannico, che aveva iniziato l’anno fuori dalla top 250 e che a fine torneo debutterà in top 50, ha alzato bandiera bianca sul 6-5 nel terzo parziale contro Karen Khachanov per un infortunio all’inguine, dopo che era riuscito a rimontare un 6-3 e di svantaggio e dopo che aveva avuto la possibilità di servire per andare al quarto set. Prima volta agli ottavi di finale a Flushing Meadows per il russo.

