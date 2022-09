Berrettini, nella conferenza post match contro Grenier, ha presentato così la sfida contro Murray: "Abbiamo giocato in condizioni differenti. Abbiamo giocato nel 2019 a Pechino, quindi sul cemento, ma al meglio dei tre set. Poi due volte sull’erba. Tutte le partite sono state delle battaglie. Lui è oggi in una forma migliore rispetto all’anno precedente. Di sicuro non spetta a me dire tutto quello che ha raggiunto in carriera. Lui è una leggenda di questo sport. Sarà un grande match, molto difficile, ma sono fiducioso. Mi piace giocare qui, soprattutto nei grandi stadi. Sono pronto".