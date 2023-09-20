Us Open, l'albo d'oro dello Slam

Carlos Alcaraz torna in tempo dall'infortunio per provare a difendere il titolo, anche se l'ultimo back-to-back a New York risale ai tempi di Federer (cinque di fila tra il 2004 e il 2008). Prima dello spagnolo a Flushing Meadows aveva trionfato Jannik Sinner, assente nell'edizione di quest'anno, ma ci sono tanti altri italiani pronti a scrivere il loro nome nell'albo d'oro. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- Battuto in finale Pete Sampras (USA) 6-4, 6-3, 6-3
- Battuto in finale Pete Sampras (USA) 7-6(4), 6-1, 6-1
- Battuto in finale Andre Agassi (USA) 6-3, 6-4, 5-7, 6-4
- Battuto in finale Juan Carlos Ferrero (ESP) 6-3, 7-6(2), 6-3
- Battuto in finale Lleyton Hewitt (AUS) 6-0, 7-6(3), 6-0
- Battuto in finale Andre Agassi (USA) 6-3, 2-6, 7-6(1), 6-1
- Battuto in finale Andy Roddick (USA) 6-2, 4-6, 7-5, 6-1
- Battuto in finale Novak Djokovic (SRB) 6-2, 4-6, 7-5, 6-1
- Andy Murray (GBR) 6-2, 7-5, 6-2
- Battuto in finale Roger Federer (SUI) 3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6(4), 6-2
- Battuto in finale Novak Djokovic (SRB) 6-4, 5-7, 6-4, 6-2
- Battuto in finale Rafael Nadal (ESP) 6-2, 6-4, 6-7(3), 6-1
- Battuto in finale Novak Djokovic (SRB) 7-6(10), 7-5, 2-6, 3-6, 6-2
- Battuto in finale Novak Djokovic (SRB) 6-2, 3-6, 6-4, 6-1
- Battuto Kei Nishikori (JPN) 6-3, 6-3, 6-3
- Battuto in finale Roger Federer (SUI) 6-4, 5-7, 6-4, 6-4
- Battuto in finale Novak Djokovic (SRB) 6-7(1), 6-4, 7-5, 6-3
- Battuto in finale Kevin Anderson (RSA) 6-3, 6-3, 6-4
- Battuto in finale Juan Martin Del Potro (ARG) 6-3, 7-6(4), 6-3
- Battuto in finale Daniil Medvedev (RUS) 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4
- Battuto in finale Alexander Zverev (GER) 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6
- Battuto in finale Novak Djokovic (SRB) 6-4, 6-4, 6-4
- Battuto in finale Casper Ruud (NOR) 6-4, 2-6, 7-6(1), 6-3
- Battuto in finale Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 6-3
- Battuto in finale Taylor Fritz (USA) 6-3, 6-4, 7-5
- Battuto in finale Jannik Sinner (ITA) 6-2, 3-6, 6-1, 6-4
- 7 VITTORIE: Richard Sears, William Larned, Bill Tilden (in foto)
- 5 VITTORIE: Jimmy Connors, Pete Sampras, Roger Federer
- 4 VITTORIE: Robert Wrenn, John McEnroe, Rafael Nadal, Novak Djokovic
- 3 VITTORIE: Oliver Campbell, Malcolm Whitman, Fred Perry, Ivan Lendl
- 8 VITTORIE: Molla Mallory (in foto)
- 7 VITTORIE: Helen Wills Moody
- 6 VITTORIE: Chris Evert, Serena Williams
- 5 VITTORIE: Margaret Smith Court, Steffi Graff
- 4 VITTORIE: Alice Marble, Billie Jean King, Elisabeth Moore, Hazel Hotchkiss Wightman, Helen Jacobs, Maria Bueno, Martina Navratilova, Pauline Betz
- 3 VITTORIE: Juliette Atkinson, Margaret Osborne duPont, Mary K. Browne, Maureen Connolly, Kim Clijsters