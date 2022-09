Il campione in carica esce di scena nell'ultimo Slam stagionale per mano dell'australiano, vincitore in quattro set: 7-6, 3-6, 6-3, 6-2. Il russo abdica anche al trono di numero 1 del mondo. Nadal, Alcaraz e Ruud possono ora prendere il suo posto alla fine del torneo. Kyrgios invece ai quarti di finale incontrerà un altro russo, Karen Khachanov, vincitore della lunga maratona contro lo spagnolo Carreno-Busta

A Flushing Meadows non c'è più il campione in carica. Il russo Daniil Medvedev è stato eliminato agli ottavi di finale degli US Open dall'australiano Nick Kyrgios, sempre più continuo dopo la finale raggiunta a luglio a Wimbledon. Medvedev, che lo scorso anno a New York aveva vinto il suo primo e finora unico Slam della carriera, guastando il sogno di Grande Slam di Novak Djokovic, perderà anche lo scettro di numero 1 in classifica. Rafael Nadal, Carlos Alcaraz e Casper Ruud conservano speranze di prendere il suo posto. Il favorito è sicuramente il maiorchino: dovesse vincere oggi il suo ottavo contro il padrone di casa Tiafoe, Alcaraz e Ruud potrebbero superarlo solo in caso di vittoria del titolo. Kyrgios invece rientra in top 20 con questo successo e si prepara ad affrontare ai quarti di finale un altro giocatore russo, Karen Khachanov, bravo a ribaltare il pronostico contro lo spagnolo Carreno Busta dopo una maratona di 5 set (4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3)

La partita

Primo set molto combattuto, con Kyrgios che strappa il servizio al sesto game ma viene subito contro-breakkato dal rivale. Nel lunghissimo tie break, Medvedev spreca tre set point, di cui uno sul suo servizio. Stesso destino anche per l'australiano, che però non si lascia sfuggire la quarta occasione (11-13). Nel secondo set Medvedev strappa subito il servizio nel secondo game alla quarta palla break e gestisce il vantaggio in sciotezza (6-3). Kyrgios negli ultimi parziali mette però in mostra una grande solidità: concede una sola palla break, annullandola nel quarto set, sfruttando invece tutte le possibilità di break concesse da Medvedev: 7-6, 3-6, 6-3, 6-2 il punteggio finale. Dopo la sconfitta nel Master 1000 di Montreal, Kyrgios si rivela ancora un ostacolo insormontabile per Medvedev. L'australiano chiude con più errori forzati (38-19), più doppi falli (2-7) e addirittura meno ace (21-22), ma trova più vincenti (53-49) e soprattutto una confortante percentuale di prime al servizio (71% vs 59%). Kyrgios potrebbe essere un eventuale avversario di Matteo Berrettini in semifinale. Dall'altra parte del tabellone invece, stasera scenderà in campo Jannik Sinner nel suo match di ottavi contro il bielorusso Ivashka, già castigatore di Musetti nel terzo turno.