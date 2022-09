Croazia a Bologna senza Cilic: c'è Serdarusic

Il n. 1 croato ha annunciato il forfait per il girone di Bologna contro Italia, Argentina e Svezia: "Al momento non sono in grado di dare tutto il mio contributo alla nazionale". Al suo posto ci sarà Nino Serdarusic, n. 251 della classifica mondiale

La Croazia perde il suo giocatore migliore in vista del girone di Coppa Davis a Bologna. Marin Cilic, infatti, ha annunciato che non sarà a disposizione del capitano Vedran Martic per gli impegni contro Italia, Argentina e Svezia. "Dopo un periodo impegnativo, numerosi tornei e tante partite giocate, ho bisogno di tempo per recuperare e concludere bene la stagione - ha spiegato Cilic - Al momento non sono in grado di dare tutto il mio contributo alla nazionale". Il croato, n. 17 ATP, è reduce dall'ottavo di finale agli US Open, perso al quinto set contro Alcaraz.