Matteo Berrettini è stato spettatore d'eccezione al Forum per assistere al match dell'Italbasket contro la Gran Bretagna: "Peccato aver giocato male la partita più importante agli US Open, voglio riscattarmi in Coppa Davis. Siamo una squadra forte, ma in una competizione a squadre serve anche altro". La Coppa Davis è su Sky Sport dal 14 al 18 settembre

Matteo Berrettini è atterrato da poche ore a Milano dopo il lungo viaggio da New York, reduce dalla cocente eliminazione nei quarti degli US Open. Si è recato subito al Forum di Assago per assistere alla vittoria dell'Italbasket contro la Gran Bretagna e per conoscere il suo amico Gigi Datome.

"Siamo una squadra molto forte in Coppa Davis"

"E' stata una stagione con tanti stop, quindi alti e bassi. Magari adesso non sono al massimo della fiducia, ma ho voglia di giocare e fare bene. La prossima settimana ci sarà la Coppa Davis, giocare in Italia è speciale. Siamo una squadra forte, sono contento di giocare con Sinner, Musetti, Fognini, Bolelli. Serve però altro, perchè quello è una competizione a squadre. US Open? Positivo per certi versi, negativo per altri. Peccato perchè non ho giocato bene la partita più importante. Spero di riscattarmi in Davis".