Sinner, provino ok: rientra contro l'Argentina

Allenamento positivo alla Unipol Arena di Bologna per Jannik Sinner, che sta recuperando dai postumi della maratona contro Alcaraz agli US Open. Scenderà in campo per le sfide dell'Italia contro l'Argentina (venerdì) e contro la Svezia (domenica). Per il debutto con la Croazia invece mercoledì toccherà a Lorenzo Musetti

Per quanto riguarda Sinner , l'ultimo test d'allenamento ha confermato il recupero dell'azzurro che giocherà sicuramente contro l'Argentina e la Svezia nel secondo e terzo match del girone dell'Italia . Ma nella sfida d'esordio con la Croazia, sarà in panchina per gestire senza rischi i postumi dell'affaticamento muscolare e un piccolo problema alla caviglia avvertito nei 5 durissimi set contro Alcaraz a New York, in una maratone di 5 ore e 15'.

Ancora la Croazia

Per questo, al suo posto, Musetti, da n.2, affronterà Borna Gojo, che nella scorsa stagione in Davis aveva battuto Lorenzo Sonego. Mentre Berrettini, da n.1, se la vedrà contro Borna Coric, vincitore in estate del Master1000 a Cincinnati e tornato ai livelli di quando era salito al n.12 del ranking mondiale. Nella scorsa edizione della Davis, il forfeit di Berrettini per l'infortunio agli addominali subito alle Atp Finals, ci era costata la sconfitta a Torino nei quarti proprio contro la Croazia. Stavolta sarà l'ex finalista di Wimbledon ad avere il peso e la responsabilità per indirizzare il confronto con la Croazia, la sfida più complicato come coefficiente tecnico di difficoltà nel girone.