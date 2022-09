1/13 ©Ansa

Attimi di panico durante il match di Laver Cup tra Tsitsipas e Schwartzman. Un giovane ha fatto invasione di campo, dandosi fuoco a un braccio. La persona indossava una t-shirt con la scritta "End UK Private Jets" e protestava contro il cambio climatico, come rivendicato su un account Twitter. Dopo qualche secondo di paura, con le fiamme che si sono propagate anche in campo, l'uomo è stato portato via dagli stewards e la partita è ripresa regolarmente