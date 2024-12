Archiviata un'annata indimenticabile, Sinner ha già programmato la prima parte della stagione 2025. Come quest'anno, il n. 1 al mondo debutterà a livello Atp agli Australian Open che inizieranno a Melbourne il 12 gennaio. Anche se nella settimana precedente sarà in campo per l'Opening Week per alcune esibizioni a scopo benefico. Di seguito i tornei a cui parteciperà Jannik il prossimo anno, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

IL CALENDARIO ATP 2025