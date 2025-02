Sospeso per tre mesi dopo l'accordo con la Wada per il caso clostebol, Sinner tornerà in campo a maggio. L'azzurro, che non potrà difendere i punti conquistati a Miami, Monte-Carlo e Madrid, avrà al rientro 9.730 punti. Un punteggio che al momento gli garantirebbe di restare n. 1 al mondo, ma tutto dipenderà dai risultati di Zverev e Alcaraz. La situazione con i punti da scartare settimana per settimana

