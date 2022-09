Rivali ma anche amici. Le immagini di Roger Federer e Rafa Nadal che si stringono la mano in lacrime, durante l'addio al tennis del campione svizzero, hanno fatto il giro del mondo. E hanno raggiunto il cuore di tutti: quello dei tifosi e di tanti personaggi dello sport. Tra questi anche Leonardo Bonucci, che ha pubblicato un messaggio su Instagram: "Questa foto è una lezione. Non di sport. Di Vita. Dovremmo guardarla tutti i giorni. Grazie, perché anche seduti su una panchina, continuate ad essere esempi da seguire. Perché l’amicizia nella rivalità, il rispetto dell’altro, quelle mani che non si vorrebbero mai lasciare siano da insegnamento per ogni generazione". Le emozioni che ha regalato Federer nella sua notte continuano anche sui social.